"Fauglia: Il Comune apre una Raccolta Fondi per gli Alluvionati"

L‘intera amministrazione comunale a seguito degli eventi calamitosi dei primi di novembre che hanno messo in difficoltà molti cittadini di Fauglia, ha così deciso di aprire una priopria raccolta fondi per dare un primo ristoro a tutte quelle famiglie e attività che dimostreranno con la documentazione necessaria di aver subito danni riferibili a causa del maltempo che si è appattuto su tutta la provincia di Pisa. Il Comune – guidato dal sindaco Alberto Lenzi – si farà garante per una ripartizione equa dei fondi raccolti. Tutti coloro che vorranno dare un contributo a sostegno della popolazione di Fauglia e ai loro concittadini potranno farlo. Causale: "Raccolta fondi per alluvionati". Conto intestato a: Comune di Fauglia: versamento con bollettino postale 141564; versamento con bonifico al seguente Iban: IT14000 000000141564.