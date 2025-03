Facilitazione ai finanziamenti: l’incarico

Il Comune di Lajatico ha intrapreso un’importante iniziativa per garantire un futuro più solido e strategico alla comunità. Con l’approvazione del bilancio 2025, l’Amministrazione ha deciso di affidare un incarico continuativo per la facilitazione ai finanziamenti pubblici, una figura di supporto mai introdotta prima d’ora. Il sindaco Fabio Tedeschi (nella foto) ha dichiarato: "È uno dei compiti principali di chi amministra accompagnare l’azione politico-amministrativa con delle soluzioni. Tra queste, ci sono anche quelle che permettono di captare opportunità di finanziamenti pubblici strategici e funzionali per la comunità di Lajatico. Esaminando lo scenario delle opportunità e dei bandi, abbiamo ritenuto che questa figura rappresenti un supporto importante anche per gli Uffici Comunali, sempre più impegnati nelle attività ordinarie".

L’obiettivo è quello di presentare progetti che valorizzino il concetto di accoglienza e i servizi per cittadini e turisti, evitando opere edilizie o cementificazioni. "Anche i regolamenti – afferma il sindaco – sono strumenti fondamentali per dare regole e prendersi degli impegni che guardino al miglioramento". Nonostante le difficoltà interne, continua il sindaco "il Comune è riuscito ad approvare il bilancio 2025 senza aumentare la tassazione per i cittadini (Irpef, Tari, Concessioni), concentrandosi invece sull’incremento della tassa di soggiorno per migliorare i servizi di manutenzione delle strade e del verde pubblico. Inoltre, le scuole locali continuano a essere una priorità, con un aumento delle spese per i servizi scolastici e la manutenzione".