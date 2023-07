Ex scuderie, la rinascita Diventerà la nuova sede della Fondazione Charlie

di Nicola Pasquinucci

Una angolo di Villa Crastan può iniziare a rinascere. Le ex scuderie saranno finalmente recuperate e diventeranno la casa della Fondazione Charlie che dal 1990 gestisce il servizio di “Telefono amico“ rivolto aI disagio giovanile. Una realtà nazionale che aveva il suo cuore nell’ex scuola di via Corridoni, ora chiusa e in vendita all’asta.

Presto la fondazione potrà avere una nuova sede ricavata nell’edificio che sorge dietro Villa Crastan, un tempo utilizzate come scuderie, poi magazzino, e poi ancora sede di una compagnia teatrale che negli anni ’70 divenne il seme che fece germogliare il Centro di ricerca divenuto famoso in tutto il mondo. Gli spazi furono poi convertiti in ludoteca e biblioteca per ragazzi. Infine l’oblio con la chiusura prima del cinema all’aperto e poi della biblioteca che fu trasferita nel “Dente Piaggio“.

E ieri è arrivata la svolta, grazie all’annuncio emerso dall’incontro avvenuto nella sala consiliare del Comune di Pontedera tra il sindaco Matteo Franconi (presenti anche l’assessora all’edilizia residenziale pubblica Sonia Luca e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli ) con il presidente di Fondazione Pisa Stefano Del Corso.

Una riunione organizzata "per fare il punto su quanto fatto finora dalla Fondazione Pisa per Pontedera e programmare assieme nuove progettualità", ha spiegato il sindaco Franconi che, con la sua amministrazione, concederà a titolo gratuito gli spazi delle ex scuderie.

"Al di là dell’importante contributo erogato quest’anno, per la ristrutturazione della nuova sede operativa di Charlie, la Fondazione Pisa, da molti anni, ha sempre creduto nella nostra missione - ha sottolineato il presidente di Charlie, Angelo Migliarini - fornendo un importante sostegno per l’attività, contribuendo alle spese telefoniche e di gestione e ha co-progettato e ci ha affidato una ricerca nazionale, con un focus a livello locale e regionale, sugli stili di vita della popolazione adolescente". "E’ con grande soddisfazione che mi trovo oggi a Pontedera per salutare il completamento di un altro intervento realizzato sul territorio del Comune grazie al sostegno della Fondazione Pisa – dice il presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso – La Fondazione Charlie, da molti anni, gestisce un servizio di utilità sociale rivolto ai giovani, rispetto al quale noi abbiamo costantemente riconosciuto il proprio sostegno".

Il presidente ha anche ricordato l’impegno della fondazione verso il territorio pontederese: "Solo per citare i principali: per quanto riguarda le attività culturali mi riferisco alle mostre del Palp e della Fondazione Piaggio, ma anche al Festival Sete Sois Sete Luas e al Pontedera Music Festival. Per quanto riguarda il sostegno alle categorie sociali deboli , ricordo la realizzazione del centro per dipendenti da sostanze nonchè il centro polifunzionale Poliedro. Ed infine, per la ricerca scientifica, gli importanti progetti di ricerca realizzati nei laboratori della Scuola Superiore Sant’Anna situati nelle ex officine Piaggio".