Ex colonia Piaggio. Sì al gemellaggio con il Comune ligure

PONTEDERA

Approvato all’unanimità il gemellaggio tra il Consiglio comunale di Pontedera e il Comune di Santo Stefano d’Aveto, finalizzato a promuovere la rinascita della ex colonia Piaggio, un edificio storico attualmente in stato di abbandono e attualmente all’asta. La struttura situata nel territorio del Comune ligure, rappresenta un luogo carico di memoria per molti cittadini e bambini di un tempo che conservano ricordi indelebili legati a esperienze formative trascorse in quel contesto. L’obiettivo principale infatti è quello di dare nuova vita all’ex colonia, trasformandola in una struttura di utilità sociale come un centro di ritiro sportivo o un centro sanitario. In particolare questo gemellaggio mira a garantire maggiore visibilità all’iniziativa, favorendo il recupero di questo patrimonio architettonico e storico, difatti tra i promotori dell’iniziativa emerge il desiderio di vedere rinascere questo luogo. La speranza degli ex bambini della colonia Piaggio e dei suoi sostenitori è che l’impegno congiunto delle istituzioni e della cittadinanza possa attrarre imprenditori e investitori pronti a restituire vita a questo luogo così ricco di storia e potenzialità.

Andrea Martina Torre