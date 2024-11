Eventi Sedici storie di imprenditoria femminile

MONTEVERDI MARITTIMO

Due serate a Monteverdi Marittimo per celebrare l’imprenditoria femminile con le storie di 16 donne che hanno creduto e investito nel territorio. È l’evento gratuito e aperto a tutti "Oltre l’orizzonte - una donna: dal sogno all’impresa che il Comune di Monteverdi Marittimo ha realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, dedicato alle imprenditrici locali, valorizzandone il talento e l’intraprendenza. Per due sere, il 21 e il 28 novembre, alle 21 alla Sala Polifunzionale di via del Podere 3 a Monteverdi Marittimo. Le due serate saranno un’occasione unica per incontrare le donne che hanno scelto di investire nel territorio, per celebrare il loro successo, condividere le loro storie, esperienze e idee, ispirare nuove generazioni e creare nuove sinergie.

"L’evento vuole essere un omaggio a tutte le femmine che, con la loro passione e il loro impegno, hanno contribuito a rendere Monteverdi Marittimo un luogo ancora più vivo e dinamico - dichiara Morena Concari consigliera con delega al turismo, cultura e bilancio ". La consigliera poi aggiunge: "Le loro storie sono un esempio per tutti noi e dimostrano che, anche di fronte alle difficoltà, è possibile realizzare i propri sogni. Nonostante le difficoltà dei piccoli borghi come Monteverdi Marittimo, legate al declino demografico e alla riduzione del numero di imprese, emergono segnali di resilienza e nuove opportunità; queste storie vogliono essere un incoraggiamento per i giovani". Giovedì 21 ci sarà la presentazione del progetto a cura della consigliera Concari, a cui farà seguito l’introduzione delle 16 protagoniste: Balbani Ylenia, Carvalho Bruna, Cicalini Giulia, Faetti Rosanna, Fareducci Sonia, Filippi Liana, Franchi Marzia, Francini Oriana, Grassi Monia, Malquori Stefania, Mele Cristiana, Paoletti Giulia, Sabella Noemi, Senesi Sabrina, Venturi Cristina, Vivarelli Viola. La serata del 28 sarà invece il momento per le protagoniste di condividere le loro esperienze, le sfide affrontate e i traguardi raggiunti. Nell’occasione interverrà Valeria Di Bartolomeo, presidente del Comitato dell’imprenditoria della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, per raccontare la sua esperienza di imprenditrice.