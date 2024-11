Eventi di Natale, tre Comuni si alleano sotto l’albero

VALDICECINA

Sboccia l’unione tra tre Comuni della Bassa Valdicecina per imbastire gli eventi di Natale attraverso un cartellone di eventi condiviso che partirà domani, primo dicembre, da Montescudaio. I tre sindaci dei Comuni collinari, Loris Caprai (Montescudaio), Sandro Ceccarelli (Guardistallo), Claudia Manzi (Casale Marittimo), per la prima volta hanno realizzato insieme tre giornate di mercatini ed attrazioni per i più piccoli in attesa del Natale, con gli eventi in programma il primo, l’8 e il 15 dicembre. "Siamo soddisfatti di aver messo in pratica un’idea rimasta sulla carta per molti anni" dice il sindaco Ceccarelli. "Questa è un’occasione per dare la possibilità a tutti i nostri cittadini e a quelli dei comuni vicini di poter godere di eventi natalizi per un periodo più lungo, spostandosi da un comune all’altro" continua la sindaca Claudia Manzi.

"Il Natale è la festa dei bambini e delle famiglie, vogliamo portare spirito di comunità, gioia e serenità per viverne appieno lo spirito e goderne il più a lungo possibile" sono le parole del sindaco Caprai.

Domani si alza il sipario in via della Madonna a Montescudaio dalle 10.30 alle 19 con il villaggio di Babbo Natale, artigianato locale, vin brulè, salsicce e polenta, frati, castagne, cioccolata e altre ghiottonerie, laboratori per bambini, animali da accarezzare, elfi e bolle giganti, musiche natalizie. L’8 dicembre gli appuntamenti si ripetono a Casale Marittimo ed il 15 dicembre sarà la volta di Guardistallo. Ai tre eventi collaborano le associazioni del territorio e la Pro Loco Guardistallo porterà la polenta in tutti e tre i paesi. "Ci auguriamo che il pubblico risponda con entusiasmo e partecipazione a queste iniziative. Questo sia il punto di partenza per realizzare ancora tante altre iniziative insieme" questa la conclusione dei tre sindaci.