Etilometro gratis e politica: "La presenza di Petrucci è stata campagna elettorale"

Il Pd ci vede qualcosa in più al solo buon gesto: "Se da un lato l’iniziativa è stata presentata come un momento dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti legati all’abuso di alcol, dall’altro è emerso un obiettivo secondario – non troppo nascosto – legato alla politica locale". L’argomento è l’evento di donazione degli etilometri ai cittadini (si è svolto sabato scorso), accompagnato da una conferenza "che pone riflessioni e interrogativi", secondo i Dem. "A confermare questo secondo fine è un elemento non trascurabile – spiega Alessandro Guerrini, segretario Pd –: il consigliere regionale Petrucci (Fratelli d’Italia), ormai ospite abituale del nostro territorio, non figurava nel volantino ufficiale tra le autorità previste, ma era in evidente presenza durante la conferenza". "Una scelta – aggiunge – che lascia intendere la volontà di mascherare un evento di campagna elettorale all’interno di un’iniziativa di prevenzione stradale, in cui ci si sarebbe aspettati la presenza solo di esperti e tecnici del settore". "La presenza del consigliere, in un contesto dove non era annunciato, appare come una tappa strategica nella sua campagna elettorale in vista delle elezioni regionali – attacca Guerrini– : come rilevabile, peraltro, da un suo post Facebook dove Petrucci racconta la sua settimana di campagna elettorale in cui viene enunciata anche la presenza a Terricciola. Petrucci, attualmente membro della commissione sanità, potrebbe ambire – in caso di riconferma – a un ruolo di rilievo proprio in ambito sanitario". Così anche l’iniziativa dell’etilometro finisce nel ciclone dei duelli politici preelettorali.