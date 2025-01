Un bicchiere in sicurezza. L’iniziativa del Comune “Un etilometro per tutti”

Terricciola, 13 gennaio 2025 – Una terra fortemente vocata al vino non può permettersi che “continui a passare il messaggio sbagliato”. Ovvero che non si può più bere. “Basta farlo bene e in modo responsabile”, dice il sindaco di Terricciola Matteo Arcenni: “Nel nuovo codice della strada i livelli tollerati sono rimasti invariati, sono solo state inasprite le pene”.

“Tutto questo – continua il primo cittadino della città del vino – sta avendo rioflessi negativi anche sull’economia: i consumi del prodotto principe della nostra terra e del Paese hanno subito una brusca frenata proprio perchè, per paura, la gente evita di bere anche quel sano bicchiere che è un piacere e fa bene alla salute”.

Allora, cosa fare? Etilometro tascabile per tutti, in modo da potersi mettere alla guida in piena sicurezza. Il Comune ne ha già ordinata una prima partita di 300. “Il nostro territorio – spiega ancora Arcenni – è famoso in tutto il mondo per la produzione di vini pregiati. Siamo il paese del vino, e credo che sia nostro compito, insieme alla valorizzazione delle nostre eccellenze vitivinicole, educare le persone a un modo di bere sano ed equilibrato, che non produce rischi e che non infrange le regole del codice della strada. Non è vero che non si può più bere un bicchiere a cena, questo è un mito da sfatare. Gustarsi un calice con gli amici senza rischiare di giocarsi la patente è possibile”.

Il Comune di Terricciola, in collaborazione con la cooperativa Arnera e le forze dell’ordine, presenta “Non ti bere la patente!”. L’incontro con la cittadinanza si svolgerà all’interno del teatro Tommaso Gherardi del Testa di Terricciola, in una data che il Comune comunicherà con ampio anticipo per permettere la massima partecipazione. Sul palco, a parlare alla platea, un educatore specializzato della cooperativa Arnera - partner dell’iniziativa – che spiegherà ai presenti nel dettaglio cosa prevede il nuovo codice della strada e l’importanza di mettersi alla guida senza aver esagerato con il consumo di alcol. Interverranno anche il comandante della Polizia municipale, Daniele Tarulli, e il maresciallo dei carabinieri Antonio Lapenna, a capo della stazione di Terricciola.

Il progetto è appunto rivolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione alla fascia più giovane, che soprattutto nel fine settimana utilizza l’auto per spostarsi nei luoghi del divertimento notturno, ed è quindi maggiormente esposta al rischio per quanto riguarda il pericolo della guida sotto effetto di alcol. Al termine dell’incontro al teatro Tommaso Gherardi del Testa, sarà regalato ai presenti un etilometro “tascabile”, utile per misurare il livello di alcol nel corpo prima di mettersi alla guida.