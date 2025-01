Esplosione nel casolare. Due feriti, uno è grave

CALCINAIADue uomini sono rimasti feriti – uno in maniera molto grave ed è stato trasportato in ospedale a Pisa dove è arrivato intubato – a causa di un’esplosione verificatasi ieri sera poco prima delle 20,30 in un casolare nella campagna di Fornacette, in via Vicinale delle Piagge. Sarebbe esplosa, ma il condizionale è d’obblico, una bombola del gas. Le notizie che siamo riusciti a recuperare nelle prime ore della notte sono frammentarie.

Si sa solo che uno dei due feriti è arrivato al pronto soccorso di Cisanello a Pisa in codice rosso e intubato, privo di conoscenza, per le ustioni riportate in diverse parti del corpo. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Meno grave l’altro che era con lui nel casolare che sarebbe adibito a officina. Anche il secondo ferito è stato trasportato in ospedale per le ferite causate dalle ustioni. Le sue condizioni sarebbero meno gravi. Sulle cause dello scoppio nel casolare di via Vicinale delle Piagge a Fornacette stanno effettuando le indagini i carabinieri della compagnia di Pontedera con il supporto dei vigili del fuoco che, per prima cosa, hanno estinto un incendio che è divampato dopo l’esplosione.

Sul posto il 118 ha inviato due ambulanze e l’automedica con il medico e l’infermiere che hanno subito preso in carico i due feriti che sono stati soccorsi e stabilizzati prima del trasferimento in ospedale. I pompieri hanno debellato le fiamme e poi hanno messo in sicurezza l’ambiente prima della bonifica dei luoghi. Le indagini sono a trecentosessanta gradi. Da capire il perché dell’esplosione e cosa stessero facendo i due uomini nel casolare che, pare, era stato trasformato in officina. I carabinieri mantengono il massimo riserbo e non si pronunciano neppure sulle condizioni dei feriti.

g.n.