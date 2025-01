Esplosione in un casolare di campagna, due feriti: uno è grave

Calcinaia (Pisa), 28 gennaio 2025 – Forse c’è una bombola del gas malfunzionante all’origine dell’esplosione avvenuta in serata, intorno alle 20,30, a Fornacette, in un casolare di campagna in via vicinale delle Piagge.

Ci sono due feriti: uno dei due è grave ed è stato intubato e portato in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello a Pisa, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sarebbe stato privo di conoscenza e ustionato in diverse parti del corpo. Meno gravi invece, secondo le prime informazioni, le condizioni dell’alto ferito, comunque portato in ospedale con delle ustioni.

Sul posto, oltre al 118 con due ambulanze e l’automedica, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Pontedera. Dopo l’esplosione è divampato un incendio che i vigili del fuoco hanno messo sotto controllo. Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’esplosione.