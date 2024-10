Esercitazione della Cri con i droni e le bodycam

CASTELFRANCO

Droni, bodycam e altri sofisticati e moderni mezzi hanno fatto da supporto a venticinque volontari della Croce Rossa di Caselfranco impegnati in formazione e addestramento con i coordinatori, il personale di segreteria e i piloti di droni. L’attività ha messo in evidenza come le riprese dall’alto con i droni possano essere di supporto e sinergiche al lavoro delle squadre a terra durante la ricerca e il soccorso a dispersi secondo le linee guida del piano provinciale ricerca dispersi della prefettura. Presente anche il referente regionale Cri del nucleo Sapr/Uas Sergio Mori che ha coordinato il lavoro dei cinque piloti facenti capo al comitato Cri di Castelfranco. La presidente Nicoletta Caponi ha illustrato questo tipo di attività al sindaco Fabio Mini, alla vicesindaca Monica Ghiribelli e all’assessore alla protezione civile Davide Bartoli. "Gli amministratori comunali – fa sapere la Croce Rossa – sono rimasti particolarmente stupiti dalla possibilità di vedere in tempo reale le immagini dei droni e delle bodycam sul personale a terra".