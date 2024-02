Erogati 50mila euro alle associazioni

Risorse alle associazioni sportive e socio sanitarie di Pomarance. Sono stati erogati 50 mila euro di risorse comunali per dodici associazioni di ambito sportivo per l’attività svolta nel 2023. Nel settore socio-sanitario sono stati destinati circa 25mila euro di risorse comunali a sette diversi enti del terzo settore che hanno presentato altrettanti progetti da svolgersi tra dicembre 2023 e maggio 2024. "L’amministrazione comunale conferma l’impegno cruciale a sostegno dell’associazionismo e dei progetti a beneficio del territorio – dichiara l’assessora Alessandra Siotto – Quest’anno siamo tornati finalmente ai bandi che permettono di sostenere l’attività ordinaria ed i progetti che il terzo settore propone di realizzare: in ambito socio-sanitario e sportivo associazioni, enti di volontariato e tante realtà senza scopo di lucro rappresentano una ricchezza fondamentale per tutta la comunità, da valorizzare e sostenere".