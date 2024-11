Era dei libri Più di trecento volumi raccolti

PONTEDERA

Sono stati oltre trecento i libri donati dai visitatori nell’ambito della rassegna Era dei Libri, rispondendo all’iniziativa lanciata in occasione della decima edizione. Nella due giorni andata in scena al Palp - Palazzo Pretorio era infatti stata data la possibilità di regalare fino ad un chilo di libri usati, le donazioni avevano lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di nuovi volumi, così da accrescere il patrimonio librario cittadino.

Il weekend dedicato all’evento ha fatto ancora una volta centro, sono state centinaia le persone che infatti hanno deciso di partecipare alla rassegna donando quei libri che da tempo non venivano letti. Una manifestazione, giunta al decimo anno, che ormai è diventata un “classico” del panorama letterario. Tredici gli editori ospitati nelle sale, all’interno di una iniziativa partecipata anche dalle librerie cittadine e organizzata da Fondazione per la Cultura Pontedera, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione della Biblioteca Giovanni Gronchi.

Tra le novità di quest’anno il racconto per immagini delle copertine realizzate dal fotografo pontederese Leonardo Baldini e la mostra di manifesti selezionati dall’archivio di Sergio Vivaldi.

Si è trattato di un weekend intenso, che ha raccolto tante presenze, un programma che ha visto, in maniera continuativa, una serie di incontri e presentazioni di volumi. Era dei Libri è una manifestazione pensata, da una parte, per dare visibilità alle case editrici indipendenti e dall’altra per avvicinare sempre più persone al mondo della lettura e al fascino dei libri.