Epifania In piazza sulle tracce della Befana

L’evento clou delle festività natalizie del Comune di Calcinaia si svolgerà sabato 6 gennaio a partire dalle 14.30. Un intenso pomeriggio da vivere in piazza Indipendenza a Calcinaia che promette buon cibo, dolciumi (e non solo), ma anche spettacoli e intrattenimenti per i più piccoli, oltre che una scia infinita di divertimento: quella che tracceranno con le loro scope le befane che animeranno il centro del paese. E le carissime vecchie megere dal naso adunco e dalla calza generosa non saranno lasciate sole perché a farle compagnia ci saranno anche magnifiche principesse e mitici personaggi in arrivo direttamente dalle favole più celebri e conosciute. Insomma passare il giorno dell’Epifania a Calcinaia sarà un must.

In piazza si potranno trovare golosità per ogni palato, dai bomboloni alla pasta fritta, alle crepes, il tutto annaffiato da sfiziosi aperitivi e dal confortante vin brulè. E mentre le papille gustative saranno solleticate da questi stuzzicanti sapori, le orecchie dei bambini saranno allietate dal magnifico spettacolo "Cantando le Favole", mentre i loro occhi potranno assistere ad una parata di figure molto note nel mondo della fantasia. In piazza si aggireranno infatti tra gli altri Ariel, Ursula, Elsa, Olaf, la Famiglia Madrigal, Sebastian e Mery Poppins. Successivamente anche gli adulti potranno scatenarsi al ritmo degli anni ‘70 e ‘80 con le canzoni interpretate dal vivo dalle SilvElisAngel’s. A rendere ancor più coinvolgente l’atmosfera della giornata dell’Epifania ci saranno poi il truccabimbi, corredato della possibilità di fare tatuaggi trasferibili, nonchè l’invito rivolto a tutti i partecipanti a vestirsi da befano/a considerato che sono previsti premi per i migliori costumi e/o acconciature. Inoltre, tutte le famiglie: genitori e parenti possono portare alle associazioni di volontariato della Pro Assistenza di Calcinaia e della Pubblica Assistenza di Fornacette le calze dei propri bambini che successivamente saranno consegnate ai bimbi dalla Befana in persona. Sarà sufficiente consegnare le calze giovedì 4 e venerdì 5 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 nelle sedi della Pro Assistenza in via dei Martiri a Calcinaia e della Pubblica Assistenza in via Genova a Fornacette.