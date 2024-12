Energia elettrica a singhiozzo in centro. Scattano più volte gli allarmi in piena notte

Per diversi giorni consecutivi, nel mese di dicembre, con una pausa durante i giorni di Natale, il centro storico di San Miniato ha subito una serie di ripetute interruzioni dell’energia elettrica nella prime ore della notte. Attivazioni e riattivazioni ad intermittenza che hanno causato uno scampanio di sistemi di allarme e anche qualche preoccupazione per elettrodomestici e televisori (anche se non ci sono state segnalazioni di danni). Sicuramente il problema ha riguardato la zona fra piazza del popolo e via Iv Novembre. Ma si sono anche verificate – e ci sono state varie segnalazioni dei cittadini sui social – di strade comunali che sono rimaste al buio. Un problema, quest’ultimo, che ripetutamente, nel tempo, ha riguardato in particolare la zona delle Colline, l’abitato che è alle porte del centro storico.