Elena Degl’Innocenti. Lutto in città

"Persona attivissima nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, una vita a servizio del prossimo, declinata in importanti ruoli e sempre pronta ad aiutare gli altri". È il saluto del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, ad Elena Degl’Innocenti, ex consigliera comunale morta all’età di 79 anni. Elena era stata a lungo Presidente nell’associazione per la lotta contro la fibrosi cistica. "Ci stringiamo in un triste e commosso cordoglio attorno alla famiglia e ai suoi affetti più cari" il messaggio del primo cittadino. I funerali si terranno questo pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe.