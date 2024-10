Ecologia integrale. La tavola rotonda all’Unione Valdera

Una tavola rotonda sull’ambiente, appuntamento sabato alle 15.30 nella Sala convegni dell’Unione Valdera in via Brigate Partigiane 4 a Pontedera. Il titolo dell’evento sarà "Ecologia integrale: in dialogo per la sostenibilità ambientale, sociale, economica. Quale orizzonte di pace?". Pensata dal Circolo Laudato Si’ Pontedera - Valdera come tappa del Tempo del Creato, l’iniziativa, di cui co-promotrice è la Tavola della Pace e della Cooperazione, è rivolta a tutti, credenti e non credenti, che amano e operano per la salvaguardia della natura, per la giustizia e per la pace, beni irrinunciabili per tutti gli esseri viventi del pianeta terra. Alla promozione dell’evento aderiscono anche le associazioni cittadine di Azione Cattolica Italiana, Il Nucleo Gronchi delle Acli e il Cif comunale di Pontedera.

A dialogare sul tema, rispettivamente nelle chiavi di lettura tracciate dal titolo dell’incontro, saranno Tiziana Nadalutti, tecnologa del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, don Andrea Bigalli (nella foto), presbitero dell’arcidiocesi di Firenze e docente dell’Istituto superiore di Scienze religiose della Toscana, Francesco Gesualdi, fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano, Pisa, e Lisa Clark, già co-presidente di International Peace Bureau, coordinatrice per il disarmo nucleare di Rete Disarmo e vicepresidente di Beati i costruttori di pace, che, in conclusione, traccerà una mappa delle opportunità che si offrono nel nostro Paese per chi sceglie la pace. Modera il dibattito Maria Rita Battaglia, giornalista. Al termine sarà offerto un aperitivo. L’ingresso è libero.