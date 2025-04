Ecoincontri Tutto esaurito per Dacia Maraini

PONTEDERASi avvicina l’evento numero 9 della stagione 2024-2025 degli Ecoincontri, i dialoghi per un futuro più sostenibile organizzati da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Il prossimo appuntamento si terrà nell’ambito della rassegna in corso del Comune di Pontedera “Ponte di parole” e la protagonista sarà una delle più importanti e amate scrittrici italiane, Dacia Maraini, che salirà sul palco del Teatro Era giovedì 10 aprile alle 21 per rispondere alle domande di Claudio Cumani, giornalista de La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno.

Dacia Maraini è nata a Firenze e ha trascorso parte dell’infanzia in Giappone dove, nel 1943, fu internata in un campo di concentramento insieme alla sua famiglia perché i genitori si erano rifiutati di aderire alla Repubblica di Salò. Scrittrice, saggista, poetessa, drammaturga, sceneggiatrice, ha dedicato gran parte del suo lavoro alla condizione femminile, all’indipendenza e all’affermazione delle donne nella società e all’impegno per contrastare, attraverso gli strumenti della cultura, la disparità di genere e la violenza. Il suo ultimo libro, pubblicato nel 2024 per Solferino, si intitola “Diario degli anni difficili, con le donne ieri, oggi e domani”. Nell’Ottobre scorso il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha conferito a Dacia Maraini il Pegaso d’oro, massima onorificenza dell’ente.

L’ingresso al Teatro Era per l’Ecoincontro sarà, come sempre gratuito. Le prenotazioni sul sito www.ecoincontri.it si sono aperte nei giorni scorsi e i posti disponibili sono andati esauriti in meno di un’ora. È comunque possibile recarsi al teatro Era il giorno dell’evento per iscriversi alla lista di attesa ed entrare qualora qualcuno dei prenotati non riuscisse a presentarsi. L’ingresso in sala sarà consentito fino a 10 minuti prima dell’inizio dell’evento. Maraini è una delle più importanti scrittrici italiane. Dopo l’esordio nel 1962 con il romanzo La vacanza, ha pubblicato numerosi libri tra cui: La lunga vita di Marianna Ucrìa (1990, Premio Campiello), Bagheria (1993), Voci (1994), Buio (1999, Premio Strega), Colomba (2004), La grande festa (2011), L’amore rubato (2012), Trio (2021), Vita mia (2023) tutti editi da Rizzoli. Per Mondadori nel 2007 ha pubblicato Il gioco dell’universo. Dialoghi immaginari tra un padre e una figlia, scritto a quattro mani con suo padre Fosco Maraini. Per Neri Pozza Caro Pierpaolo (2022) e per Solferino In nome di Ipazia (2023) e Diario degli anni difficili (2024).