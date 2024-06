Ecoincontri con Gramellini e Costa. La sostenibilità dei sentimenti

PONTEDERA

L’ecologia e la sostenibilità dei sentimenti saranno l’inedito filo conduttore del nuovo Ecoincontro organizzato a Pontedera da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Sul palco del teatro Era, venerdì 28 giugno alle 19, saliranno il giornalista e conduttore tv Massimo Gramellini e l’attrice Lella Costa. Un uomo e una donna di grande sensibilità, due professionisti brillanti che esplorano da molti anni le emozioni umane per raccontare la natura delle relazioni, le dinamiche del rapporto di coppia e le funzioni e disfunzioni della società contemporanea. L’Ecoincontro con Massimo Gramellini e Lella Costa sarà, come sempre, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.ecoincontri.it. E’ il sedicesimo e ultimo evento della stagione 2023-2024, che ha richiamato al Teatro Era e nell’auditorium della Fondazione Piaggio oltre seimila spettatori di tutte le fasce di età. Dopo la pausa estiva, il primo appuntamento della nuova stagione 2024-2025 è fissato nel mese di settembre. La stagione di eventi ha visto sfilare, fra gli ospiti, nomi del calibro di Roberto Saviano, Paolo Giordano, Filippo Solibello, Giovanni Storti, Stefano Mancuso, Beppe Severgnini, Lella Costa con Oscar Farinetti, Gad Lerner intervistato da Marianna Aprile, Francesca Fialdini e Rosanna Schiralli, Serena Dandini, Franco Arminio nell’ambito della rassegna Ponte di Parole, Gianrico Carofiglio intervistato da Marianna Aprile, Luca Bizzarri, Guglielmo Mariotto e Stefano Dominella, Matteo Ward e Filippo Solibello, Vincenzo Schettini e Riccardo Iacona. Un ciclo di incontri che si chiude con Lella Costa e Massimo Gramellini e che è riuscito a catalizzare migliaia di spettatori.