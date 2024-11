Ecoincontri Cazzullo ospite al teatro Era

PONTEDERA

Arriva un nuovo appuntamento a dicembre con gli Ecoincontri, i dialoghi per un futuro più sostenibile organizzati da Ecofor Service Spa. Il quarto evento della stagione 2024-2025 è in programma per venerdì 13 dicembre alle 18.30 al Teatro Era di Pontedera e avrà come protagonista il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. Piemontese, appassionato di storia e attento osservatore della società contemporanea, Aldo Cazzullo ha incentrato molte delle sue produzioni letterarie sul tema dell’identità nazionale e, da molte settimane, il suo ultimo libro “Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia“ è al vertice delle classifiche di vendita. Dopo aver raccontato la storia millenaria dell’impero romano evidenziando quanto sia ancora viva e attuale, con “Il Dio dei nostri padri“ Cazzullo accompagna i lettori in un viaggio entusiasmante nella Bibbia, presentandola come il più grande romanzo mai scritto in cui affondano le radici della cultura italiana.

Cazzullo è in maniera indiscutibile uno dei protagonisti attuali del panorama giornalistico e culturale italiano. Ricordiamo, inoltre, il successo della sua trasmissione televisiva “Una giornata particolare“ in onda su La7, in cui viene raccontata una giornata che ha cambiato il corso della storia.

L’Ecoincontro con Aldo Cazzullo segue i due applauditissimi reading con Maurizio Di Giovanni e Alessio Boni organizzati da Ecofor Service Spa nell’ambito della Toscana delle Donne, la manifestazione per la parità di genere ideata da Cristina Manetti e promossa dalla Regione Toscana per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Entrambi gli spettacoli hanno coinvolto il pubblico in una drammatica esplorazione del labirinto mentale ed emotivo e delle complicità sociali all’origine dei femminicidi, raccontate dal punto di vista, sconvolgente, dei carnefici.

L’ingresso per l’evento con Aldo Cazzullo è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Per prenotare è necessario cliccare su www.eventbrite.it. Gli EcoIncontri sono organizzati con il patrocinio del Comune di Pontedera.

Ilenia Pistolesi