Ecofor Service Spa rifiuta di rendere trasparente l'operazione immobiliare

PONTEDERA

"Per pubblicizzare l’incontro con Roberto Saviano del 13 settembre scorso, il presidente di Ecofor Service Spa dichiarava che è per loro necessario sviluppare un rapporto diretto con il territorio, promuovendo l’informazione. Peccato però che poi Ecofor si è rifiutata di esibire gli atti di compravendita dell’immobile di Fornacette ed i contratti di appalto per i lavori di ristrutturazione". È la denuncia dei consiglieri comunali di opposizione Dario Rollo del gruppo Valori e Impegno Civico di Cascina e Alberto Andreoli del gruppo Presidio Civico Pontedera sull’operazione immobiliare che riguarda il trasferimento degli uffici di Geofor Spa da viale America di Pontedera all’interno dell’ex sede della società Intergomma a Fornacette. "In mancanza di tali documenti – dicono Rollo e Andreoli – non è possibile valutare nella sua interezza l’economicità delle operazioni immobiliari in corso che vedono coinvolte società interamente pubbliche e a partecipazione pubblica che utilizzano i soldi dei cittadini. Trasparenza che sarebbe ancora di più dovuta in relazione al tema dell’ulteriore ampliamento della discarica di Gello. Ecofor Service, infatti, continua a portare avanti la politica di ampliamento della discarica".