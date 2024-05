Ecodays, spazio all’arte. Foto per raccontare la preziosità dell’acqua. Il Palp accoglie la mostra

Quella di ieri è stata una giornata densa di eventi per gli Ecodays 2024 (tutti a ingresso gratuito e che proseguiranno fino a domenica 12). Negli spazi Palp di Palazzo Pretorio, in piazza Curtatone, è stata inaugurata la mostra World water day. L’esposizione celebra l’acqua attraverso 242 fotografie che comprendono una selezione delle 50 migliori immagini e dei tre migliori portfolio del World Water Day - Photo contest 2024. Al contest, organizzato dal Lions Club Seregno in collaborazione con molti partner nazionali e internazionali, hanno partecipato 358 fotografi di 65 Paesi diversi, con quasi 1.600 immagini.

"Ringrazio il Comune di Pontedera, la Fondazione Cultura di Pontedera ed Ecofor Service per aver ospitato la nostra mostra all’interno di una manifestazione sull’ambiente come gli Ecodays – ha dichiarato il curatore Roberto Isella,– Per la prima volta nella nostra storia riusciamo ad esporre oltre 240 foto, selezionate fra le migliori del contest e della sezione storytelling". Partner principale della mostra è Acque spa. "Abbiamo sostenuto questo contest rima di tutto perché Ecofor Service ha avviato un percorso sulla sostenibilità ambientale e noi vogliamo far conoscere e approfondire ai cittadini il tema dell’acqua come risorsa che non è infinita e che quindi va protetta e preservata", ha spiegato Simone Millozzi, presidente di Acque spa. Alla mostra World water day ha contributo anche il circolo fotografico Crec Piaggio con una sezione intitolata “H2O” che comprende 40 fotografie incentrate sulla bellezza dell’acqua.

Sempre ieri, c’è stata anche l’anteprima, nel Piazzone, del Virtual tour, dove i visitatori possono compiere un viaggio virtuale negli impianti Ecofor e ricevere informazioni. Mentre in piazza Curtatone, alle 16.30, sono andati in scena gli Animattori. Nel quartiere della Stazione invece, in piazza Vittime dei lager nazisti, è arrivato lo spettacolo itinerante “ECO4 - 4 personaggi in cerca di riciclo”, preceduto da musica dal vivo e seguito da un sempre più apprezzato Eco-aperitivo.

Nella sede di Ecofor Service si sono svolte le visite guidate agli impianti, al mattino riservate alle scuole che hanno preso parte al progetto EcoZoomer e nel pomeriggio aperte a tutti i cittadini. Sempre nella sede Ecofor, il circolo fotografico Crec Piaggio ha proposto un interessante talk sulla fotografia naturalista, a cura di Elena Macchi, con la partecipazione dell’ornitologo Giuseppe Vecchio. Alle 18.30, in piazza Curtatone, tanti applausi per il concerto della Gaudats Junk Band.