Ecodays, il festival entra nel vivo. Quinta giornata ricca di eventi: "Ha sempre fatto caldo. E altre bugie"

Sono entrati nel vivo gli Ecodays 2025, la manifestazione sulla sostenibilità che si concluderà domenica e che propone più di 100 eventi in 25 luoghi diversi, organizzata da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Tutte le iniziative degli Ecodays sono gratuite e a ingresso libero.

Ieri, nella quarta giornata degli Ecodays, dopo il tutto esaurito di domenica sera, il Teatro Era ha aperto le porte agli studenti di alcune scuole superiori per la replica spettacolo “Allegro Bestiale – viaggio ai confini della biodiversità”, con il filoso evoluzionista Telmo Pievani e i musicisti della Banda Osiris. Anche ieri lo spettacolo è stato molto applaudito e, al termine, Pievani ha risposto ad alcune domande del pubblico.

Il coinvolgimento delle scuole del territorio è centrale per l’opera di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità che Ecofor Service Spa affianca alla propria attività industriale. Nel Padiglione Ecodays della sede di Gello dell’azienda sono in mostra i lavori realizzati dagli alunni degli istituti del territorio che quest’anno hanno partecipato al progetto EcoZoomer. Si tratta della 3 A e della 4 A della scuola primaria Pertini di Fornacette, della 1 B dell’istituto Luigi Russo di Cascina, della 2 B dell’istituto De André di Cascina e della 2 B dell’istituto Gandhi di Pontedera.

Oggi, due appuntamenti in rilievo sono in programma al padiglione di Ecofor a Gello: alle 10.30 il laboratorio “Parla sostenibile” condotto da Silvia Moroni, creatrice di contenuti digitali green e divulgatrice a tema sostenibilità. Alle 15 si parlerà invece di clima nel convegno organizzato da Greenreport.it “Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico”. Ospite il meteorologo e climatologo Giulio Betti, intervistato da Luca Sterini, caporedattore di Grennreport.it. Ecco il resto del programma: Dalle 8.30 alle 12 sempre nella sede di Ecofor visite guidate degli impianti aperte a tutti i cittadini e alle scuole del territorio. Alle 16.30, nella frazione La Rotta, in via dei Mille Giardini, in prossimità delle scuole, quarta tappa del tour nei quartieri e nelle frazioni di Pontedera dello spettacolo “Fino all’ultimo riciclo” degli ECO3, con Ecomerenda per i bambini, Ecoaperitivo per gli adulti e musica dal vivo. Dalle 10.30 alle 12.30 (riservato alle scuole) e dalle 17.30 alle 19.30 (aperto a tutti) - Pontedera, piazza Cavour, Ecolab Playgreen, laboratorio per bambini e ragazzi con la realizzazione di piccoli oggetti ricordo con materiali riciclati. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, in piazza Martiri della Libertà (Piazzone) è in funzione il Ledwall Virtual Tour, maxischermo immersivo che consente ai visitatori di compiere un viaggio virtuale all’interno degli impianti di Ecofor Service.