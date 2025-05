Ecodays, gli eventi si moltiplicano “Fino all’ultimo riciclo” e tanto altro

Sesta giornata molto animata per gli Ecodays 2025, la manifestazione sulla sostenibilità che, dal 2 all’11 Maggio, propone più di 100 eventi, tutti gratuiti e a ingresso libero, in 25 luoghi diversi, organizzata da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

La Città del Teatro di Cascina sold out per il terzo Ecoincontro degli Ecodays. Protagonista Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr, divulgatore scientifico e conduttore, su Rai3, delle trasmissioni “Sapiens, un solo pianeta” e “Sapiens Files”. La lectio magistralis è iniziata dall’ultimo libro di Tozzi, il cui titolo è eloquente: “Prove tecniche d’estinzione. Istruzioni per salvare il salvabile”, pubblicato da Arcipelago Touring Club Italiano editore. A chi nega il cambiamento climatico o minimizza i disastri ambientali, Tozzi fa notare che a distruggere l’ecosistema sono azioni scellerate messe in atto “anteponendo gli interessi predatori di pochi al benessere collettivo”, come, ad esempio, incendiare la foresta amazzonica o riempire gli oceani di plastica. Tozzi replicherà la sua lectio magistralis questa mattina alle 9, nel Padiglione Ecodays di Ecofor Service.

Nella frazione La Borra, risate e applausi per lo spettacolo itinerante “Eco 3 - Fino all’ultimo riciclo”. Anche nel corso della giornata di ieri gli impianti di Ecofor Service a Gello hanno aperto le porte alle scuole del territorio e ai cittadini per le visite guidate. Nel Padiglione Ecodays è stata premiata un’altra delle classi che hanno preso parte quest’anno al progetto Ecozoomer: la 4 A della scuola primaria Sandro Pertini di Fornacette, che ha vinto il primo premio nella categoria delle scuole elementari.

"Ricordiamo che nel centro di Pontedera, in piazza Cavour, bambini e ragazzi possono divertirsi nel laboratorio Ecolab Playgreen, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, mentre in piazza Martiri della Libertà è sempre in funzione il Ledwall Virtual tour, un maxischermo che permette di compiere un viaggio virtuale negli impianti di Ecofor Service guidati da tutor animato", illustra Ecofor. Nel Padiglione Ecodays è sempre aperta al pubblico la mostra “Water Preservation”, che propone le 44 foto più suggestive che hanno partecipato al World Water Day Photo Contest 2025, il concorso fotografico internazionale che celebra la risorsa più preziosa del pianeta: l’acqua.

Ecco infine il programma di oggi. Oltre all’intervento di Tozzi, dalle 8.30 alle 12, nella sede di Ecofor Service Spa, via dell’Industria 1, a Gello, visite guidate degli impianti di Ecofor Service, aperte ai cittadini e alle scuole del territorio. Alle 10.30, nel padiglione Ecodays della sede si terrà il convegno internazionale “Economia circolare e gestione dei rifiuti: dalla prevenzione alla chiusura sostenibile degli impianti, organizzato da Ecofor Service Spa in collaborazione con l’Ufficio di collegamento con l’UE della Giunta Regionale Toscana. Alle 16.30, nella frazione Santa Lucia, davanti alla scuola dell’infanzia, sesta tappa del tour nei quartieri e nelle frazioni di Pontedera dello spettacolo “Fino all’ultimo riciclo” degli ECO3, con Ecomerenda per i bambini, Ecoaperitivo per gli adulti e musica dal vivo.

Dalle 10 alle 12 (riservato alle scuole) e dalle 17 alle 19 (aperto a tutti) in piazza Cavour, Ecolab Playgreen, laboratorio per bambini e ragazzi con la realizzazione di piccoli oggetti ricordo con materiali riciclati. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, in piazza Martiri della Libertà (Piazzone) è in funzione il Ledwall Virtual Tour, maxischermo immersivo che consente ai visitatori di compiere un viaggio virtuale all’interno degli impianti di Ecofor Service.