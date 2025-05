Le risse diventano quadri. L’arte di Enrico Pantani

PONTEDERALa rissa della notte tra il primo e il 2 maggio alla stazione di Pontedera diventa arte con Enrico Pantani. Il pittore di Pomarance dopo aver fatto una serie sugli abbracci, sta portando avanti un lavoro sulle risse, che è stato esposto anche a New York. A Pontedera la violenza nel quadrilatero tra la stazione ferroviaria e via Pisana è quasi all’ordine del giorno. Qui, purtroppo, si è stabilito un gruppo di giovani extracomunitari dediti allo spaccio di droga e da questa attività illecita scaturiscono gli episodi violenti. La rissa tra il primo e il 2 maggio è scoppiata in tre riprese, con un crescendo di violenza all’incrocio tra via Brigatre Partigiane, via Carducci e piazza Unità d’Italia. Un cittadino ha effettuato le riprese con il cellulare e poi ha contattato il pittore Pantani col quale aveva avuto contatti in precedenza per motivi di lavoro. "Grazie – ha risposto Pantani – Ci faccio delle opere". La violenza di quanto accaduto l’altra notte è stata riportata in questi cartoncini. La serie sulle risse è esposta in questi giorni in una galleria di New York. Ma perché dipingere le risse? "Guardando quel che succede sui giornali si vedono botte, botte da orbi, l’opposto di quel che è l’abbraccio – spiega Enrico Pantani – La rissa è l’odio, lo stesso odio che si trova nei commenti sui social. Leggevo un articolo l’altro giorno in cui dei ragazzi a Milano volevano farsi paladini della giustizia, ragazzi molto vicini alla destra. E mi interrogavo su come fosse possibile avere questa posizione… poi ho letto i commenti sotto ed erano tutti commenti di incitamento. Non c’è da capire molto, la rissa è già in atto nella società".