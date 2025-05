L’immagine del Dramma. Firmata da Luca Macchi

Per il Dramma Popolare di San Miniato, l’immagine che accompagna ogni edizione, è molto di più di un semplice manifesto per pubblicizzare la Festa del Teatro. E’arte che racconta, con il linguaggio del colore e con le riflessioni del suo autore, i significati più profondi della messa in scena del Teatro del Cielo.

Quest’anno è Luca Macchi, una delle voci più autorevoli del territorio e della Toscana - attuale presidente dell’Accademia degli Euteleti -, ad interpretare "Autodifesa di Caino" di Andrea Camilleri, lo spettacolo principale che andrà in scena sulla storica piazza del Duomo.

L’opera sarà svelata e presentata, domani alle 18 nella Biblioteca del Seminario Vescovile dal presidente della Fondazione Idp, Marzio Gabbanini, e dall’autore. E andrà ad aggiungersi alla lunga serie di opere preziose, incisioni, per lo più su legno e poi riprodotte al torchio per anni nella storica tipografia Palagini che da tempo non c’è più e che ha stampato gran parte della storia del Teatro del cielo.

Quest’anno ci sarà Luca Zingaretti a portare in scena un testo mai rappresentato di Camilleri. Lo spettacolo andrà in scena 24, 25 e 26 luglio. Intanto l’artista Macchi mostrerà una prima interpretazione del grande evento.