Crv, un buon bilancio: "La banca crea valore in modo sostenibile"

VOLTERRA"Un risultato significativo che conferma la solidità dell’istituto e il suo radicamento nel territorio", con queste parole la Cassa di Risparmio di Volterra riassume il bilancio relativo all’esercizio 2024. L’Assemblea dei soci della Crv ha approvato i il bilancio che si chiude con un utile netto pari a 7,2 milioni di euro e con volumi e margini economici migliori rispetto alle previsioni del Piano industriale.

"I risultati raggiunti – ha dichiarato il presidente Alberto Mocchi – dimostrano la capacità della nostra Banca di creare valore in modo sostenibile, rafforzando la fiducia dei nostri clienti e la vicinanza alle comunità in cui operiamo. In un contesto economico non privo di difficoltà, abbiamo continuato a supportare famiglie e imprese, erogando credito e raccogliendo risparmio con responsabilità e visione a lungo termine".

Gli impieghi a clientela sono in crescita e raggiungono 1,2 miliardi di euro con oltre 210 milioni di nuove erogazioni a sostegno dell’economia del territorio; la raccolta diretta si attesta a 1,6 miliardi di euro; la raccolta indiretta sale a 1,5 miliardi, in crescita di oltre il 5%; in significativa riduzione il peso dei crediti deteriorati che registrano la contestuale crescita dei livelli di copertura; il margine di interesse sale a 62 milioni di euro; stabili le commissioni nette a 29 milioni di euro, in riduzione di circa il 3% i costi operativi. Inoltre la Cassa dopo anni quest’anno distribuirà un dividendo ai propri azionisti.

“Bisogni del cliente al centro” resta la mission della Cassa, sia per il sostegno alle iniziative di famiglie e piccole e medie imprese per lo sviluppo economico del territorio, sia per una corretta pianificazione patrimoniale volta ad una migliore gestione di risparmi ed investimenti; una mission che vede il potenziamento dei canali digitali al fianco delle filiali fisiche, al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente che potrà accedere ai servizi attraverso una nuova multicanalità, entrando in contatto con la banca come, dove e quando vuole.