Ecco la riqualificazione urbana. Un milione tra centro e frazioni: "Terricciola vivibile e curata"

Con l’applicazione parziale dell’avanzo libero di amministrazione, l’amministrazione comunale di Terricciola ha dato il via libera a un pacchetto di interventi che, nella loro totalità – una volta approvati dai consigli comunali entro fine luglio – ammonteranno a oltre un milione di euro, destinati in larga parte a grandi opere di riqualificazione urbana. I fondi – viene spiegato – saranno impiegati per interventi strutturali nel capoluogo e nelle frazioni di Soiana, Selvatelle e Morrona, "con l’obiettivo di restituire dignità e funzionalità agli spazi pubblici, ai luoghi di socialità e alle aree di aggregazione".

Un’altra parte importante delle risorse sarà utilizzata per il rifacimento del manto stradale e per la manutenzione delle strade bianche comunali. Inoltre, "fin dal proprio insediamento, l’amministrazione comunale – spiega una nota – ha impostato la propria azione su trasparenza, partecipazione e ascolto, favorendo un rapporto diretto con i cittadini e con il territorio. Proprio in questa direzione si inserisce la scelta di destinare 50mila euro dell’avanzo di amministrazione alla minoranza consiliare, affinché possa proporre progetti specifici di investimento – in linea con la normativa vigente – da realizzare sul territorio".

Il sindaco sottolinea la portata strategica delle variazioni approvate: "Queste variazioni rappresentano molto più di un semplice intervento contabile: sono la traduzione concreta di una visione di Terricciola più curata, accessibile e vivibile per tutti – dice –. Abbiamo scelto di utilizzare in modo concreto e responsabile l’avanzo di amministrazione, intervenendo su priorità reali, emerse anche grazie al costante dialogo con i cittadini e le realtà locali".

C.B.