Case popolari 330mila euro in arrivo

Una riqualificazione importante per il fabbricato di edilizia popolare in via Fratelli Rosselli a Camucia. L’intervento è stato reso possibile grazie al programma nazionale "Sicuro, verde e sociale", previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e finanziato dal Fondo Complementare. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento complessivo di circa 330.000 euro, di cui 270.000 euro destinati direttamente ai lavori, finalizzati all’efficientamento energetico dell’immobile e alla riqualificazione delle aree esterne.

Un intervento individuato per la Valdichiana in condivisione con il Lode di Arezzo e che rientra tra quelli da realizzare rispettivamente uno nel Comune capoluogo e uno per ogni Vallata. "Comunichiamo con soddisfazione la piena riuscita di questo intervento e di tutti gli altri legati al Pnrr e destinati all’Edilizia Residenziale Pubblica - conferma il Presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi. "È importante ricordare che questo è l’unico intervento destinato alla Valdichiana. Complimenti al sindaco Meoni che in fase di valutazione nell’ambito del Lode è riuscito ad aggiudicarsi il finanziamento."

"Voglio sottolineare come con Arezzo Casa siano in corso ulteriori attività per nuove strutture da adibire a questo scopo, penso all’immobile di Farneta dove realizzeremo tre alloggi", conferma il sindaco Meoni. "Le politiche sociali non possono prescindere da investimenti come questo - ha aggiunto l’assessore delegata Lucia Lupetti - le azioni che abbiamo il compito di intraprendere sugli immobili sono tante, oggi segnaliamo la conclusione di questo importante intervento, ma continuiamo in questo percorso di ricerca dei fondi senza i quali non riusciremo a dare tutte le risposte attese".

La.Lu.