In arrivo otto nuove case popolari. Al via il maxi cantiere in via Bugneta

Fino ad oggi era solo un terreno incolto ma tra poco più di anno, tanto sarà la durata del cantiere, ospiterà otto case popolari destinate a dare una nuova risposta all’emergenza abitativa grazie a un maxi intervento di oltre 1,5 milioni di euro. Dopo tanti annunci, domani è in programma infatti la partenza dei lavori in via Bugneta, all’Africa. Come sempre a realizzarli sarà Erp Lucca, con l’appalto assegnato alla ditta "Taddei Massimo" di Camaiore, mentre il Comune ha proceduto con l’approvazione del progetto esecutivo. A livello finanziario, invece, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti contribuirà per un importo di oltre 1,2 milioni, la Regione 157mila e il Comune 200mila, per una durata di 365 giorni più altri 50 per i lavori opzionali.

Il presidente di Erp Lucca Andrea Bertoncini, che complessivamente si occupa dei 33 comuni con cui è stata firmata la convenzione, coglie l’occasione per complimentarsi con Pietrasanta. "Mancavano fondi per ottenere il massimo risultato – spiega – in quanto quelli del ministero erano tanti ma non sufficienti. Il comune di Pietrasanta ha capito l’importanza della questione e dimostrando sensibilità ha trovato i fondi necessari mancanti, per poi firmare con noi l’accordo di programma. È stato un processo durato alcuni anni che finalmente ora ha inizio. Pietrasanta investe tanti soldi nell’edilizia popolare, è un comune molto attento e attivo tanto che non ha alloggi fermi e da ristrutturare: le case liberate ("di risulta", ndr) nel tempo sono state tutte sistemate".

L’assessore alla casa Tatiana Gliori, da parte sua, annuncia che le future case di via Bugneta al piano terra sono già state predisposte per i cittadini con disabilità. "Con l’ultima variazione di bilancio – prosegue – abbiamo stanziato per la casa 450mila euro in aggiunta alle somme già previste. E inoltre, sempre in accordo con Erp, saranno effettuati lavori di manutenzione come il rifacimento del tetto agli alloggi di via Pea a Tonfano, la realizzazione di un montascale per disabili e molto altro". Poi uno sguardo alle famiglie che chiedono una casa popolare: "Stiamo ancora raccogliendo le domande, ma la novità è che la graduatoria sarà sempre aperta. Prima infatti c’era solo la graduatoria Erp, che durava tot anni, mentre ora, viste le tante richieste, abbiamo aperto anche un bando per l’emergenza abitativa mettendo a disposizione una percentuale di alloggi per chi è in particolare difficoltà. Anche questo processo è di competenza comunale, ma in collaborazione con Erp".