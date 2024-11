Ecco il tartufo al Pinocchio. Due giorni di grande festa. In attesa della mostra mercato

Ai nastri di partenza la Festa del Tartufo bianco al Pinocchio, una delle manifestazioni che anticipano la Mostra Mercato in centro storico. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 con la regia di Casa Culturale e Circolo Arci. Il via sabato alle 16.40 quando su concessione dell’Istituto del Dramma Popolare, verrà inaugurata la mostra di pittura permanente San Miniato e l’arte contemporanea per la liberazione. Saranno 26 dipinti di altrettanti artisti fra i nomi più noti del panorama artistico toscanoinvitati a elaborare un dipinto ciascuno ispirato ai fatti storici sanminiatesi del 1944. Si passa a domenica 10: per tutta la giornata sarà possibile effettuare una visita gratuita della città di San Miniato. Negli spazi interni ed esterni della Casa Culturale: mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi; mostra mercato dei prodotti tipici e delle aziende del territorio; mercato ambulante straordinario organizzato da Confesercenti; mercato arti e mestieri; mostra micologica a cura del Gruppo Micologico Empolese; laboratori creativi per i più giovani con Roberto Politano.

I bambini potranno anche lavorare il legno col laboratorio di Geppetto insieme a Mastro Geppetto. Ma non finisce qui. Il contenitore di iniziative è ricchissimo; dalla sfilata di moda a cura del centro Trimoda di Maresca Morello alle ricerca ed escavazione del tartufo con Riccardo Tartufi. E poi spettacolo degli allievi dell’accademia musicale, spettacolo per bambini, esibizione di flamenco delle donne Girasole e cooking show del professor Marco Nebbiai. Il tutto a profumo di tratufo. " E’ la prima iniziativa dedicata al tartufo per me in qualità di presidente della Casa culturale – ha detto Vincenzo Mastroianni –. Fondamentale la collaborazione fra noi e il circolo e bella la novità della mostra di pittura insieme al Dramma Popolare".

C. B.