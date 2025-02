Ecco Gobletrotters, si salvi chi può. Ce n’è per tutti

Dopo aver appena concluso il fortunato "Divergente Tour", con 84 tappe in Italia e in altre 42 nazioni, quasi 80 sold-out e oltre 8.000 spettatori totali, il comico e autore italiano Andrea Paone è pronto a tornare sul palco con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy "Globetrotter", con appuntamento stasera alle 21 al teatro di Fauglia.

Secondo la definizione Treccani, un Globetrotter è chi compie lunghi viaggi in giro per il mondo. Un’attitudine a immergersi completamente in culture e usanze diverse, vivendo il viaggio in modo totale. È proprio questo lo spirito che ispira Globetrotter, spettacolo di stand up comedy in cui il comico e autore italiano Paone, in un perfetto stile di comicità osservazionale e tagliente, conduce il pubblico in un viaggio attraverso le sue esperienze più audaci.

Dal mito (e dalle contraddizioni) del sogno americano alle illusioni dell’amore "romanticizzato" dai film, passando per la paura di mettere fine alle relazioni. Uno show che non risparmia nulla e nessuno: Andrea Paone sfida i preconcetti culturali di ogni paese in cui si è esibito, rivelando come usi e costumi influenzino la nostra percezione del mondo.