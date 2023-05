Ecco gli anni ruggenti del bar Cantini

Un tuffo nel passato di una San Miniato lontana. Quelli degli anni d’oro del Bar Cantini e di una vita social che non c’è più, soppiantana da cambiamenti e dalla convivialità virtuale. Oltre 60, si sono ritrovati nei locali del Circolo Cheli. Sono gli amici di più generazioni che frequentavano da giovani il Bar Cantini, quello degli indimenticati Dino e Raffaello. Ragazzi di "ieri" arrivati anche da lontano per trascorrere una serata in ricordo di quei tempi e di coloro che purtroppo oggi non ci sono più. Nella splendida cornice che i locali forniscono, Stefano Niccoli, presidente del Circolo ha ringraziato i presenti, commemorato gli amici scomparsi e comunicato ai presenti le attività svolte ed i prossimi importanti ed impegnativi interventi necessari per il rilancio il "Cheli" che è nato nel 1873 e che con questi lavori potrà ritornare al servizio di tutta la comunità.

Promotore dell’iniziativa, Andrea Scali, a cui è andato un particolare ringraziamento da tutti i presenti. Non era e non è stato semplice.