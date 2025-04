È stata inaugurata la nuova Coop: "Vicini ai soci e ai consumatori"

CASTELFRANCOAlle 8,30 di ieri mattina il taglio del nastro della nuova Coop di via Solferino a Castelfranco con il sindaco Fabio Mini, la presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori, il presidente del consiglio di gestione Michele Palatresi e la presidente della sezione soci Coop Valdarno Inferiore Angela Bagagli. Il parroco don Ernesto Testi ha benedetto i locali. E’ la terza Coop di Castelfranco dopo la prima che fu aperta in via Rosselli e quella di via Quasimodo chiusa il 7 sera. "Con questa apertura rinnoviamo il nostro impegno a garantire beni e servizi alle migliori condizioni possibili, con prodotti buoni, sicuri e convenienti, in luogo a misura di cliente e più vicino ai bisogni di soci e consumatori", le parole della presidente Mori. Il nuovo punto vendita è un minimercato di riferimento in prossimità del centro storico, "per una spesa quotidiana, comoda e sostenibile", spiegano da Unicoop.

"Il nuovo Coop nasce all’insegna dell’innovazione – spiegano ancora da Unicoop – sia dal punto di vista dei servizi a soci e clienti che dell’efficienza energetica. Dotato di un parcheggio con oltre 50 posti, di cui 22 coperti, il nuovo negozio vede l’inserimento di casse salvatempo e casse fai da te, un allestimento accogliente e improntato alla massima fruibilità degli spazi interni, un assortimento attento al territorio e alla convenienza, grazie all’ampia presenza del prodotto a marchio e all’introduzione della linea degli Spesotti. Il tutto con una particolare attenzione all’ascolto e al servizio, con un presidio costante dei banchi freschi di forneria, gastronomia e rosticceria, pesce e carne, dove è previsto anche il banco servito al taglio. Un punto vendita che nasce all’insegna dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità."