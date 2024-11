È raffica di aperture in centro storico

Non solo cibo. C’è una interessante inversione di tendenza nel centro storico di San Miniato. Che fa bene a tutti. Al commercio in primis. ma anche al mondo dell’enogastronomia che, da qualche anno, ha trovato nella città della Rocca un suo luogo ideale. Infatti, dopo una raffica di aperture, tutte indirizzate a deliziare il palato, qualcosa sta cambiando.

Da qualche settimana ha aperto la boutique degli orologi di lusso in via Iv Novembre, seguita pochi giorni fa da un’esposizione di giochi d’epoca: flipper, juke box, quell’arredo design dal gusto vintage che è sempre più desiderato nel salotto di casa. Non è finita, perché in vista ci sono anche altre aperture. Una in piazza del popolo, con un locale che – da quanto abbiamo appreso – sarà votato a degustazione e aperitivi, oltre che ristorante. Ma in via IV Novembre, nei primi mesi del prossimo anno, arriverà anche un artigiano molto particolare e speciale nel settore dell’ottica e dell’occhialeria.

Tutto questo, quindi, apre scenari importanti sul futuro del commercio, sull’appeal del centro storico e sicuramente spingerà presenze occasioni e turismo a San Miniato. Oltre la movida. E oltre il tartufo che resta, comunque, una preziosa attrattiva. Non a caso i fondi a vocazione commerciale ancora liberi sono agli sgoccioli, grazie ad una crescente richiesta del mercato. Questa tendenza fa anche ben sperare per l’altra zona della città, quella dell’ospedale, un pezzo di centro storico che dal punto di vista commerciale ha bisogno di una spinta in più.

