E’ morto Pecini. Era stato anche candidato sindaco

SANTA MARIA A MONTE

Piero Pecini si è spento all’età di 90 anni dopo mesi di cure e settimane di ricovero. Lascia la moglie Ilaria, le figlie Cristiana e Chiara, gli adorati nipoti. La mitezza, l’eleganza, l’educazione e la capacità di mediare erano le doti per le quali Piero Pecini era apprezzato ovunque. Nel mondo del lavoro (per anni, fino ai primi anni Novanta, era stato vicedirettore della filiale di Santa Croce del Credito Italiano), in politica, tra gli amici e, ovviamente, in famiglia. Nel 1994 era stato candidato a sindaco di Santa Maria a Monte per una lista di centro. Entrò in consiglio comunale dove sedette nei banchi dell’opposizione dimostrando la capacità di portare avanti la sua opinione, senza risparmiare critiche all’allora sindaco Bernardo Vellone, ma mai andando sopra le righe. Il funerale ha avuto luogo ieri nella chiesa Collegiata di Santa Maria a Monte.