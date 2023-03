E in via Traversa sorgerà un parcheggio

L’amministrazione comunale ha dato avvio all’intervento che porterà in dote un nuovo parcheggio a raso, lungo la via Traversa, con 40 posti auto di cui 2 riservati a disabili. L’importo dei lavori di 310mila euro, è coperto da un finanziamento regionale. L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a raso per auto, un collegamento pedonale accessibile anche alle persone diversamente abili tra il parcheggio e la banchina stradale, l’installazione di 4 nuovi pali per l’illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale, smaltimento delle acque superficiali attraverso cunette a bordo strada, fossi di guardia, pozzetti e attraversamenti con fognatura. Il progetto prevede di assicurare il maggior rispetto possibile dello stato dei luoghi e la previsione di una schermatura con barriere a verde tra il parcheggio e le proprietà confinanti ma funzionali anche all’ombreggiatura dell’area sosta. Sono state introdotte alcune variazioni per ottimizzare la funzionalità dell’accesso all’area e del percorso pedonale, di evitare lo spostamento dei pali esistenti e migliorare gli spazi di manovra.