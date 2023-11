E’ già tempo di presepe artistico. Al centro Betlemme e Nazareth

Ci siamo. E’ già tempo di presepe. Il presepe artistico di Cigoli coniuga la ricerca estrema del dettaglio con l’alta tecnologia, in una realizzazione paesaggistica di “tipo palestinese”, per questo motivo è stato definito come il Presepe tecnologico più grande della Toscana. L’edizione 2023, spiega una nota, vedrà un paesaggio completamente rinnovato e con una completa e diversa disposizione dei luoghi salienti della vita di Gesù. Il tema di questa edizione sarà "Maria da Nazaret umile città della Galilea ad Ain Karem luogo di nascita del Precursore a Betlemme umile città della Giudea". La rappresentazione si sviluppa su circa 100 metri quadrati immersi nelle atmosfere della Terra Santa di 2000 anni fa, e il visitatore diviene il pellegrino lungo la strada tracciata dal Signore, nella quale può ritrovare una serie di rappresentazioni artistico-meccaniche associata ad effetti luce, sonori, olfattivi e scenografici molto suggestivi.

Per questo viene anche definito il "Presepe Sensoriale", perché appaga la vista, con lo studio ricercato dei cicli giorno – notte, lo splendore dei tramonti e dei cieli stellati e lo splendido percorso all’interno delle città della vita di Gesù e Maria. Appaga l’olfatto, perché è possibile immergersi nei profumi tipici della Palestina; appaga l’udito attraverso i suoni campestri della vita quotidiana di Betlemme. Inaugurazione il 7 dicembre.