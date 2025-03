Due grandi personalità a confronto. Serata dell’Accademia degli Euteleti

"Lorenzo Pignotti e Pietro Bagnoli due personalità a confronto". E’ il tema di un nuovo, importante, incontro culturale promosso dall’Accademia degli Euteleti di San Miniato guidata oggi dal presidente Luca Macchi. L’evento è in programma per sabato 22 marzo alle 17.30 nella Sala Torello Pierazzi a Palazzo Grifoni a San Miniato. In cattedra ci sarà il relatore professor Giovanni Cipriani dell’Università degli Studi di Firenze. La serata è in collaborazione con l’Università del tempo Libero della città ed è sostenuta dalla Fondazione Crsm e dalla banca Credit Agricole. L’Accademia degli Euteleti è un’antica istituzione culturale, le cui radici affondano nel secolo diciassettesimo. Oggi, dispone di un ampio archivio e di una vasta biblioteca e promuove eventi culturali di alto profilo. Tutta la citrtadinaza è inviata.