Due artisti espongono alla Cucina abusiva

In programma oggi alle 20 a La Cucina Abusiva di Pontedera l’inaugurazione della mostra dei due autori volterrani che prende le mosse dalle illustrazioni di Valentina Cioni, racconto a puntate di un personaggio poetico postmoderno, nato dall’isolamento in una stanza, prestato alla sintesi visiva dei post di Francesco Simoncini. Intellettuale dissacratorio, in chiave beat generation, quei testi rompono con la logica imponderabile dei network, con contenuti e supporti della vecchia cultura, attualizzata ai ritmi dell’effimero del social stesso.