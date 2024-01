"Dubbi sul Bilancio Comunale 2024: Gruppi di Opposizione Chiedono Annullamento Delibere"

"Delibere consiliari illegittime, per noi è in dubbio il bilancio comunale per il 2024". Lo sostengono i gruppi di opposizione in consiglio comunale a San Miniato con i capigruppo Roberto Ferraro (Lega), Manola Guazzini (lista civica Cambiamenti) e Michele Altini (Forza Italia). "Abbiamo chiesto ufficialmente al segretario comunale di procedere urgentemente al ritiro in autotutela e alla

riapprovazione di 3 delibere approvate dal consiglio il 28 dicembre al fine di proteggere il

corretto funzionamento del consiglio comunale stesso e di affermare la dignità di tutti i

consiglieri, siano essi di maggioranza o di opposizione. Tra di esse quella molto

importante di approvazione del bilancio dell’Azienda Speciale Farmacie che prevede una

distribuzione di utili consistenti a favore del bilancio comunale".

"Per permettere la preparazione dei consiglieri, il regolamento del consiglio imponeva in questo caso che la documentazione relativa alle delibere dovesse essere messa a disposizione di tutti i consiglieri al più tardi venerdì 16 dicembre – spiegano i tre capigruppo – In spregio a tale obbligo, è stata invece fatta pervenire ai consiglieri solo il martedì 19.

Nonostante i richiami dell’opposizione prima della seduta e la non partecipazione al voto, il

presidente ha messo ugualmente a voto le delibere. Si è trattati di un atto cosciente e deliberato che attenta al corretto funzionamento e alla

dignità dei consiglieri. Per questo motivo, se le delibere non verranno immediatamente

annullate e riproposte nei termini e nelle procedure corrette al consiglio, i nostri gruppi

chiederanno agli organi competenti il loro annullamento amministrativo o giudiziale per

illegittimità manifesta".