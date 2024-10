Droga, ritrovamento tra i campi. Gli addestratori di cani “scovano“ polvere bianca

I cani dell’associazione Stella Search e Reascue di Chiara Menichetti non sono addestrati per trovare droga. Ma hanno un olfatto particolarmente fine e soprattutto abituato a cercare le persone, quindi sviluppato ed educato al supporto agli addetti della protezione civile. Per questo motivo, come racconta la stessa Menichetti, già dal pomeriggio di domenica erano tutti particolarmente eccitati. Un comportamento strano quello dei vari esemplari che la Menichetti tiene in un terreno, appositamente recintato, nella zona delle Tre Campane nel comune di Pontedera, collina che si trova sopra la frazione di Val di Cava che invece fa parte di Ponsacco. Ieri mattina, come ogni mattina, i due giovani addestratori Leonardo Freschi e Tommaso De Trane dell’associazione Stella Search e Reascue hanno aperto i cancelli della recinzione per la consueta sgambatura. "E anche stamani (ieri mattina, ndr) – racconta ancora Chiara Menichetti – i cani erano tutti particolarmente su di giri. Poco dopo, mentre camminavano su un sentiero vicino al recinto Leonardo e Tommaso si sono imbattuti in un sacchetto. Uno di loro l’ha inavvertivamente calpestato e il contenitore si è parzialmente sfaldato facendo fuoriuscire una sostanza bianca tipo borotalco, con un persistente odore di benzina".

"I due addestratori hanno subito pensato si trattasse di cocaina e per questo motivo hanno richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Pontedera che hanno raggiunto le Tre Campane, raccolto il contenitore e la sostanza – racconta ancora Chiara Menichetti – Da una prima valutazione sembra non ci siano dubbi sul fatto che si tratti di droga, ma saranno gli accertamenti a confermarlo o meno". La zona delle Tre Campane, da anni, è uno dei territori di spaccio. I venditori di droga si nascondono nella boscaglia e nei terreno incolti e da qui vanno incontro agli acquirenti che raggiungono la collina dalla stradina che sale da Val di Cava.

gabriele nuti