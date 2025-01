Doposcuola gratuito per gli studenti superiori

Doposcuola gratuito, per tutti gli studenti e le studentesse delle scuole superiori. Da lunedì 3 febbraio inizia negli spazi del Crec Piaggio, al Villaggio, il progetto ‘Studiamo insieme al Crec Piaggio’, un’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Il Carrubo (per info Luigi Cioni 329.1365950). Si è cercato di coprire più materie possibile, soprattutto quelle più impegnative.

Il lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16 il supporto di tutor e volontari è per le materie di lettere e latino, il martedì 14-15.30 per lettere e filosofia, il martedì 17.30-19 per inglese, il mercoledì 15.30-17 per matematica e il giovedì 16-17.30 per inglese.

"Il doposcuola – dicono gli organizzatori – è stato pensato per rispondere alle esigenze degli studenti che necessitano di un aiuto per affrontare al meglio il loro percorso scolastico. L’obiettivo è quello di creare uno spazio di condivisione e sostegno, dove i giovani possano studiare serenamente e superare eventuali difficoltà con il supporto di tutor preparati".