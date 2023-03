Dopo quarant’anni il Comune paga il terreno della scuola materna

Accordo tra i proprietari dei terreni sui quali, negli anni Ottanta, l’allora amministrazione comunale fece costruire l’attuale scuola dell’Infanzia, e il Comune di Santa Maria a Monte. I proprietari avevano avviato un’azione legale nei confronti del Comune per ottenere la corresponsione dell’adeguato pagamento del terreno. All’epoca, infatti, le procedure per l’acquisizione delle aree non erano state completate dagli uffici comunali e dall’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte e i proprietari a cui erano stati espropriati i terreni non avevano ricevuto alcuna somma di denaro.

Ora c’è l’accordo. Il Comune pagherà 50mila euro e sanerà un contenzioso che rischiava di diventare particolarmente lungo. il provvedimento ha avuto anche il via libera del consiglio comunale che nella seduta del 28 febbraio scorso ha discusso il punto all’ordine del giorno: "Acquisizione sanante al patrimonio immobiliare del Comune di Santa Maria a Monte delle aree occorse per la realizzazione della scuola materna statale in frazione Montecalvoli via Anna Frank".

L’accordo tra il Comune e gli ex proprietari del terreno dove sorge la scuola dell’Infanzia di Montecalvoli è stato raggiunto senza alcun intervento del tribunale. All’accordo seguiranno tutte le procedure per l’acquisizione delle aree che porteranno a breve alla conclusione della vicenda prima delle elezioni Comunali di maggio.

g.n.