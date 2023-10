"Donna insegue e blocca il ladro: rapina impropria a Vicopisano"

Insegue in auto il ladro che le ha appena rubato il portafogli dalla macchina mentre lei è intenta a fare manovra per uscire da un parcheggio, lo blocca e recupera il borsello. E’ successo a Vicopisano lungo la strada Vicarese. Il malvivente è riuscito a darsi alla fuga dopo aver ferito la vittima procurandole escoriazioni. La donna ha denunciato il fatto – furto sfociato in rapina impropria – ai carabinieri di San Giovanni alla Vena che, al termine di veloci indagini, hanno denunciato il malvivente per rapina impropria. Il rapinatore dovà presentarsi in caserma per la firma come disposto dal giudice.