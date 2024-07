Pontedera, gli arbitri donano il sangue

Pontedera (Pisa), 22 luglio 2024 – Anche quest’anno la Sezione Arbitri di Pontedera promuove la donazione del sangue e del plasma con una donazione di gruppo.

"Sono ormai molti anni che assieme al presidente della Sezione, Davide Vitolo – spiega Danila Pappalardo, responsabile Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Pontedera-Volterra – viene organizzata in estate una donazione di gruppo proprio nel periodo in cui le donazioni di sangue sono più necessarie che mai. In un periodo in cui l’emergenza sangue si fa sentire la donazione di gruppo degli arbitri di Pontedera rappresenta un nobile gesto di solidarietà e di senso civico, apprezzato da tutto il personale del Trasfusionale di Pontedera. Ringraziamo quindi il gruppo degli arbitri - donatori per la generosità mostrata, sperando in una cultura del dono sempre più diffusa tra sportivi e non”.

Chi può donare. Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta “donazione differita” ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino.

Per donare è sempre consigliabile prenotare, in modo da permettere una migliore organizzazione del lavoro e ridurre i tempi di attesa. Il trasfusionale di Pontedera si trova all’ospedale Lotti (prenotazioni al numero 0587 273275 da lunedì a sabato ore 8–11), mentre a Volterra si trova all’ospedale Santa Maria Maddalena (prenotazioni al numero 0588 91843 da lunedì a sabato ore 8–10). Sul sito della Azienda Usl Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it), nella sezione “Come fare per”, sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’argomento, indicazioni sul centro trasfusionale più vicino e come poter prenotare la propria donazione. In foto la dottoressa Pappalardo e il personale del Trasfusionale con il presidente della Sezione Arbitri di Pontdera, Davide Vitolo.