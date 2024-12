Domani e domenica mercatini di Natale

Mercatini di Natale in piazza Garibaldi a Buti domani e domenica dalle 10 alle 20. Oltre venti espositori proporranno olio, miele, dolci e molti altri prodotti delle aziende di Buti e poi i banchi del miglior artigianato proveniente da tutta la Toscana con addobbi e idee regalo. E, come da tradizione, frati, vin brulè e i buonissimi piatti dei ristoratori butesi, in attesa dell’arrivo di Babbo Natale. Domani, alle 15,30, partenza da piazza Garibaldi per una visita guidata al frantoio Rossoni e al Teatro Francesco di Bartolo e alle 17 il concerto di Natale al frantoio Rossoni della Corale Santa Cecilia e del Coro Diluvio Universale. Alle 16,40 di domenica spettacolo musicale "Anche quest’anno è Natale" e alle 17,30 l’arrivo di Babbo Natale che prenderà le letterine dei bambini.