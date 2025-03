Ditta di impianti-caldaie ricerca due manutentori

La ditta Zucchelli Morello srl con sede a Pontedera in via Toscana 26, operante nel settore riscaldamento e condizionamento, con vendita e assistenza tecnica autorizzata, ricerca due figure da inserire in organico per manutenzione caldaie a gas, impianti di climatizzazione, pompe di calore, trattamento acqua. Si richiede spiccato senso di responsabilità e propensione all’apprendimento per crescita professionale in settore con ampio margine di sviluppo. Per almeno una figura è gradita esperienza e/o conoscenza di base elettricità. Inviare curriculum al seguente indirizzo mail: [email protected] oppure contattare in orario ufficio allo 0587/295071