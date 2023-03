Disabilità e Alzheimer, la conferenza del Lions club

Una mattina di approfondimento per discutere il tema della disabilità e dell’Alzheimer. Ieri mattina il Lions Club di Pontedera ha organizzato all’auditorium del Museo Piaggio una conferenza per approfondire e stimolare un dibattito sul tema di studio nazionale Lions del "Dopo di noi, disabilità, alzheimer e amministratore di sostegno". Nell’intervento iniziale del presidente Fausto Lazzereschi ci sono i numeri della malattia e del costo sociale che questa ha.

"Il nostro obiettivo – ha detto Lazzereschi – è stimolare e predisporre un dibattito sulle strategie di intervento, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica. Mi auguro che la nostra generazione sia in grado di far fronte al meglio alle sfide che ci pone questa malattia".

Una questione che non riguarda soltanto l’aspetto sanitario e che non coinvolge soltanto le persone direttamente colpite dalla malattia, ma un’intera rete, come ha sottolineato Daniela Gaci Scaletti del distretto Lions 108. "Una comunità che si interroga su questi temi – ha detto Rossella Prosperi presidente della commissione servizi sociali e sanitari dell’Unione Valdera – è una comunità responsabile. Un dialogo fondamentale per guardare al problema in maniera integrata". Si è parlato di diagnosi, di cura, di fattori di rischio, di continuità assistenziale e di sostegno alle famiglie. Ma anche di tutela legale e della figura dell’amministratore di sostegno con l’avvocato Ivo Gronchi.