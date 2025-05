Morto Dario Maccanti, ha portato Ponsacco nelle case del mondo

Ponsacco (Pisa), 30 maggio 2025 – L’uomo che ha portato Ponsacco nelle più belle case del mondo. Se c’è un “pezzo” della cittadina del mobile a New York e Dubai, a Londra e nei Paesi Arabi, a Mosca e Ginevra e in Cina è merito di Dario Maccanti e della sua Archiproject, studio di progettazione di interni fondato oltre quarant’anni fa con il fratello Savino. Dario Maccanti si è spento per un attacco cardiaco.

La notizia della scomparsa di uno degli imprenditori più lungimiranti di Ponsacco e dell’intera provincia ha lasciato tutti increduli. Maccanti aveva 77 anni, era in pensione, ma continuava a interessarsi di Archiproject dopo il passaggio dell’impresa di progettazione di interni nelle mani delle figlie Francesca e Stefania e di Alessio Citi, uno dei due generi. L’altro genero, Fabrizio, si occupa di altro. Continuava a interessarsene tanto che appena lunedì scorso era tornato da Mosca dove l’azienda ha una succursale da trent’anni e dove era andato per uno dei suoi consueti viaggi di lavoro.

“Dario è sempre stata una persona aperta al mondo – il ricordo – che ha portato tanti benefici anche alle aziende del territorio. Grande appassionato di calcio, in passato è stato impegnato anche nel sostegno al Ponsacco. Aperto a tutte le varie dinamiche, aveva sempre la parola giusta al momento giusto”. Figlio di una famiglia di mattonai trasferitisi dal Piemonte a La Rotta, Maccanti sin da piccolo era stato un grande lavoratore. Oltre alle figlie e ai generi, lascia la moglie Maria Pia e gli adorati nipoti. Il funerale è fissato per stamani alle 10 nella chiesa di San Giovanni a Ponsacco.

“Da molti anni Dario aveva scelto la nostra cittadina come luogo in cui vivere e fare crescere la propria attività – il ricordo dell’ex sindaca Francesca Brogi – Persona aperta, generosa e affabile era entrato da subito in simbiosi con lo spirito dei nostri concittadini. Ho conosciuto Dario durante i miei anni da sindaca e ho sempre trovato in lui e nei suoi familiari la piena disponibilità a promuovere e valorizzare il nostro territorio. Ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, le più sentite condoglianze”.

g.n.